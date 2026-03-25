Артем Ляшанов про роль підприємця в цифровому суспільстві

25 марта 2026, 16:31

У світі дедалі активніше впроваджують інновації у фінансовому секторі. До них належать технології, продукти та фінтех-рішення, які роблять фінансові операції ефективнішими, швидшими та доступнішими. Підприємець і фінтех-експерт Артем Ляшанов бере безпосередню участь у цьому процесі. Він переконаний, що завдяки цифровізації бізнес допомагає розвивати державу й суспільство.

Артем Ляшанов — спеціаліст із багаторічним досвідом, який працює як із великими бізнесами, допомагаючи їм створювати технічні рішення для платіжної інфраструктури, так і з молодими українськими фінтех-стартапами, яким потрібна експертиза.

На його думку, технологічне підприємництво виконує функцію інструмента змін, який впливає на ринки, поведінку користувачів і швидкість впровадження інновацій. Це визначає підхід підприємця до побудови бізнесу та управління процесами. Ключові принципи ефективної роботи в технологічному секторі:

створення систем, здатних оперативно адаптуватися до змін ринку, з урахуванням високої швидкості цифрових процесів;

розвиток партнерських моделей взаємодії замість ізольованої роботи, що дає змогу масштабувати рішення;

формування лідерської позиції через впровадження інновацій, спрямованих на розвʼязання конкретних клієнтських задач;

орієнтація на користувача та якість взаємодії, де цифрові інструменти виступають засобом підвищення цінності продукту.

Окрім того, що Артем Ляшанов — fintech-експерт і підприємець, він ще й благодійник, який підтримує дітей, створивши для цього фонд «Шлях сердець». Це його спосіб проявити турботу про нове покоління українців, яке невдовзі виросте і буде творити майбутнє бізнесу та venture capital Ukraine.

Артем Ляшанов — фінтех-експерт, ІТ-підприємець і людина, яка вже понад 10 років працює з великими бізнесами та молодими проєктами, впроваджуючи технології у платіжній сфері. Він просуває цифрову трансформацію бізнесу та консультує клієнтів із цього приводу.

За тими самими принципами працює компанія, яку колись створив Артем Ляшанов, bill_line — фінтех-стартап. Проте з 2022 року фахівець працює незалежним консультантом, а також антикризовим управлінцем для корпорацій. Він уже здобув довіру клієнтів завдяки експертності у питаннях бізнес-інновацій. Також він допомагає створювати та підтримувати стартап-екосистему України, оскільки є інвестором перспективних фінтех-проєктів.

Отже, цифрова трансформація бізнес-моделей уже не є окремим трендом, а частиною системних змін у фінансовому секторі. Водночас і підприємець з учасника ринку перетворюється на ініціатора інновацій. Практика Артема Ляшанова демонструє: через технологічні рішення, консалтинг і розвиток стартап-екосистеми формується нова роль бізнесу — як активного елемента цифрового суспільства.