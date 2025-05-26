Deutsche Bahn запускає швидкісні поїзди з Мюнхена до Італії

26 мая 2025, 8:45

У грудні 2026 року планується запуск прямих рейсів до Мілана та Рима.

Час у дорозі:

Мюнхен – Мілан: ~6,5 годин

Мюнхен – Рим: ~8,5 годин



Після відкриття тунелю Бреннер-Бейс (очікується в 2032 році) маршрути стануть ще швидшими — приблизно на годину.



Рейси обслуговуватимуть італійські Frecciarossa — потяги з 8 вагонів і 462 місцями у 4 класах комфорту. Спершу курсуватимуть раз на день.



Наразі триває технічна адаптація складів для Німеччини та Австрії. Після цього — тестування та сертифікація в усіх трьох країнах.