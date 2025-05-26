Deutsche Bahn запускає швидкісні поїзди з Мюнхена до Італії

У грудні 2026 року планується запуск прямих рейсів до Мілана та Рима.
Час у дорозі:
Мюнхен – Мілан: ~6,5 годин
Мюнхен – Рим: ~8,5 годин
Після відкриття тунелю Бреннер-Бейс (очікується в 2032 році) маршрути стануть ще швидшими — приблизно на годину.
Рейси обслуговуватимуть італійські Frecciarossa — потяги з 8 вагонів і 462 місцями у 4 класах комфорту. Спершу курсуватимуть раз на день.
Наразі триває технічна адаптація складів для Німеччини та Австрії. Після цього — тестування та сертифікація в усіх трьох країнах.