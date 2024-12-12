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12 декабря 2024, 9:15
SkyUp відновлює регулярні рейси
Вона буде базуватися в Кишиневі.
Маршрути охоплюють кілька країн Європи: Францію (Париж), Португалію (Лісабон), Іспанію (Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка), Кіпр (Ларнака) і Грецію (Салоніки, Іракліон).
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