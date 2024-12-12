SkyUp відновлює регулярні рейси

12 декабря 2024, 9:15

Вона буде базуватися в Кишиневі.

Маршрути охоплюють кілька країн Європи: Францію (Париж), Португалію (Лісабон), Іспанію (Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка), Кіпр (Ларнака) і Грецію (Салоніки, Іракліон).