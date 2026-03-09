Варшаву визнано найкращим містом Європи для вікенду

9 марта 2026, 17:45

Британська газета The Times назвала Варшаву найкращим європейським напрямком для короткої подорожі.

У рейтингу польська столиця обійшла такі популярні міста, як Барселона, Рим та Лісабон.

Експерти видання відзначили, що Варшава сьогодні — одне з міст Європи, яке найбільш динамічно розвивається. Особливу увагу в рейтингу приділили поєднанню історичної архітектури та сучасного міського середовища.Також відзначено розвинену гастрономію, насичене культурне життя та велику кількість зелених зон. На думку авторів рейтингу, саме це поєднання робить Варшаву ідеальним місцем для вікенду.