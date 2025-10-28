Аналоги “Дії” в країнах Європи

28 октября 2025, 10:45

Українська “Дія” стала справжнім феноменом — цифрові документи, послуги онлайн, електронний підпис і навіть податки в кілька кліків.

Але чи є подібні застосунки в інших країнах Європи? Дивіться, як наші сусіди диджиталізують державу.Естонія — mRiik (MyState)

Через mRiik можна користуватися ID-карткою, підписувати документи, перевіряти дані в реєстрах і навіть голосувати онлайн.



Литва — eGovernment Gateway

Усе держпослуги — від податкових до медичних — в одному акаунті. Але застосунок поки не такий зручний, як “Дія”.



Фінляндія — Suomi.fi

Єдиний портал для громадян і бізнесу. Тут зберігаються ваші документи, медичні дані, листування з держорганами — усе під контролем.



Німеччина — ID Wallet

Додаток для цифрового посвідчення особи. Проте німці тільки на початку шляху до повної “діджиталізації” держпослуг.



Франція — France Identité

Державний застосунок, який дозволяє підтверджувати особу онлайн і використовувати електронний підпис.



Польща — mObywatel

Цифрове посвідчення особи, документи, штрафи, рецепти, довідки — усе в одному додатку. Польща вже перейняла частину українського досвіду.