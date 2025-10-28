Аналоги “Дії” в країнах Європи

Українська “Дія” стала справжнім феноменом — цифрові документи, послуги онлайн, електронний підпис і навіть податки в кілька кліків.
Але чи є подібні застосунки в інших країнах Європи? Дивіться, як наші сусіди диджиталізують державу.
Естонія — mRiik (MyState)
Через mRiik можна користуватися ID-карткою, підписувати документи, перевіряти дані в реєстрах і навіть голосувати онлайн.
Литва — eGovernment Gateway
Усе держпослуги — від податкових до медичних — в одному акаунті. Але застосунок поки не такий зручний, як “Дія”.
Фінляндія — Suomi.fi
Єдиний портал для громадян і бізнесу. Тут зберігаються ваші документи, медичні дані, листування з держорганами — усе під контролем.
Німеччина — ID Wallet
Додаток для цифрового посвідчення особи. Проте німці тільки на початку шляху до повної “діджиталізації” держпослуг.
Франція — France Identité
Державний застосунок, який дозволяє підтверджувати особу онлайн і використовувати електронний підпис.
Польща — mObywatel
Цифрове посвідчення особи, документи, штрафи, рецепти, довідки — усе в одному додатку. Польща вже перейняла частину українського досвіду.