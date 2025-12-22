Де в Європі оформити документи через ДП "Документ"

22 декабря 2025, 17:45

Якщо ви перебуваєте за кордоном і вам потрібно оформити або забрати українські документи (ID-картку, закордонний паспорт чи замінити водійське посвідчення), ДП «Документ» має мережу центрів у кількох європейських країнах.

• Польща – Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав• Чехія – Прага• Словаччина – Братислава• Німеччина – Берлін, Кельн (і згадують Мюнхен як місце послуг)• Іспанія – Мадрид, Валенсія• Туреччина – СтамбулАдреси та графік роботи можна знайти на сайті ДП «Документ».У деяких містах є стаціонарні відділення, в інших – мобільні центри паспортного сервісу. Завжди перевіряйте точне місце та можливість візиту перед поїздкою.Пам’ятайте: для отримання готових документів вам можуть надіслати SMS про їх готовність – без цього вас не обслуговуватимуть.