Де в Європі оформити документи через ДП "Документ"

Якщо ви перебуваєте за кордоном і вам потрібно оформити або забрати українські документи (ID-картку, закордонний паспорт чи замінити водійське посвідчення), ДП «Документ» має мережу центрів у кількох європейських країнах.
• Польща – Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав
• Чехія – Прага
• Словаччина – Братислава
• Німеччина – Берлін, Кельн (і згадують Мюнхен як місце послуг)
• Іспанія – Мадрид, Валенсія
• Туреччина – Стамбул
Адреси та графік роботи можна знайти на сайті ДП «Документ».
У деяких містах є стаціонарні відділення, в інших – мобільні центри паспортного сервісу. Завжди перевіряйте точне місце та можливість візиту перед поїздкою.
Пам’ятайте: для отримання готових документів вам можуть надіслати SMS про їх готовність – без цього вас не обслуговуватимуть.