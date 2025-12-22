ГлавнаяНовости
22 декабря 2025, 17:45

Де в Європі оформити документи через ДП "Документ"

Якщо ви перебуваєте за кордоном і вам потрібно оформити або забрати українські документи (ID-картку, закордонний паспорт чи замінити водійське посвідчення), ДП «Документ» має мережу центрів у кількох європейських країнах. 


• Польща – Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав
• Чехія – Прага
• Словаччина – Братислава
• Німеччина – Берлін, Кельн (і згадують Мюнхен як місце послуг)
• Іспанія – Мадрид, Валенсія
• Туреччина – Стамбул

Адреси та графік роботи можна знайти на сайті ДП «Документ».  

У деяких містах є стаціонарні відділення, в інших – мобільні центри паспортного сервісу. Завжди перевіряйте точне місце та можливість візиту перед поїздкою. 

Пам’ятайте: для отримання готових документів вам можуть надіслати SMS про їх готовність – без цього вас не обслуговуватимуть.  
Оцените новость:
  • 0 оценок