Які послуги можна оформити в "Дії" українцям за кордоном

16 января 2026, 14:15

Навіть перебуваючи за межами України, багато державних сервісів залишаються доступними онлайн.

Документи в Дії (наявні)

• паспорт громадянина України (ID)

• закордонний паспорт

• водійське посвідчення

• РНОКПП (ІПН)

• свідоцтва про народження дітей

• COVID-сертифікати (якщо актуально)



Довідки та витяги

витяг про місце проживання

витяг з Єдиного демографічного реєстру

довідка ВПО (якщо статус оформлений)



Для водіїв

перевірка та заміна водійського посвідчення

шеринг авто та документів



Бізнес і фінанси

відкриття та керування ФОП

подання заяв і перегляд даних ФОП

податкові сервіси (разом із Дія.Підпис)



Підпис онлайн

Дія.Підпис — підписання документів дистанційно з будь-якої країни для користування більшістю послуг потрібен BankID / Дія.Підпис та раніше оформлені українські документи.



"Дія" дозволяє вирішувати багато питань без консульств і черг, навіть за кордоном.