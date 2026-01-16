Які послуги можна оформити в "Дії" українцям за кордоном

Навіть перебуваючи за межами України, багато державних сервісів залишаються доступними онлайн.
Документи в Дії (наявні)
• паспорт громадянина України (ID)
• закордонний паспорт
• водійське посвідчення
• РНОКПП (ІПН)
• свідоцтва про народження дітей
• COVID-сертифікати (якщо актуально)
Довідки та витяги
витяг про місце проживання
витяг з Єдиного демографічного реєстру
довідка ВПО (якщо статус оформлений)
Для водіїв
перевірка та заміна водійського посвідчення
шеринг авто та документів
Бізнес і фінанси
відкриття та керування ФОП
подання заяв і перегляд даних ФОП
податкові сервіси (разом із Дія.Підпис)
Підпис онлайн
Дія.Підпис — підписання документів дистанційно з будь-якої країни для користування більшістю послуг потрібен BankID / Дія.Підпис та раніше оформлені українські документи.
"Дія" дозволяє вирішувати багато питань без консульств і черг, навіть за кордоном.