ГлавнаяНовости
16 января 2026, 14:15

Які послуги можна оформити в "Дії" українцям за кордоном

Навіть перебуваючи за межами України, багато державних сервісів залишаються доступними онлайн.

Документи в Дії (наявні)

• паспорт громадянина України (ID)
• закордонний паспорт
• водійське посвідчення
• РНОКПП (ІПН)
• свідоцтва про народження дітей
• COVID-сертифікати (якщо актуально)

Довідки та витяги

витяг про місце проживання
витяг з Єдиного демографічного реєстру
довідка ВПО (якщо статус оформлений)

Для водіїв

перевірка та заміна водійського посвідчення
шеринг авто та документів

Бізнес і фінанси

відкриття та керування ФОП
подання заяв і перегляд даних ФОП
податкові сервіси (разом із Дія.Підпис)

Підпис онлайн

Дія.Підпис — підписання документів дистанційно з будь-якої країни для користування більшістю послуг потрібен BankID / Дія.Підпис та раніше оформлені українські документи.

"Дія" дозволяє вирішувати багато питань без консульств і черг, навіть за кордоном.


Оцените новость:
  • 0 оценок