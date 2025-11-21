Роумінг ЄС 2025 — що треба знати українцям

21 ноября 2025, 14:45

Пільговий роумінг діє до кінця 2025 року. Українці й надалі зможуть користуватися доступними тарифами у країнах ЄС.

Головне:

До 31 грудня 2025 року діє продовжена домовленість між українськими та європейськими операторами про зниження вартості роумінгу.

З 2026 року Україна офіційно приєднається до зони Roam Like At Home — дзвінки, SMS та інтернет у країнах ЄС працюватимуть за “домашніми” тарифами вашого оператора.

Європейці також зможуть користуватись своїм зв’язком в Україні без додаткових надвисоких тарифів.



Нюанси:

Пільговий роумінг 2025 — це ще не повноцінний «роумінг без меж», тому можливі обмеження та правила користування (залежить від оператора).

Перед поїздкою варто уточнити умови у свого мобільного оператора, щоб уникнути зайвих витрат.



2025 рік — перехідний період. Тарифи залишаться доступними, а з 2026-го українців чекає справжній роумінг “як вдома”.