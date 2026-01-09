У Сен-Тропе попрощалися з легендарною французькою акторкою Бріджит Бардо

9 января 2026, 12:45

7 січня у Сен-Тропе відбувся похорон легендарної акторки та захисниці прав тварин Бріджит Бардо, яка померла 28 грудня у віці 91 року.

Прощання пройшло скромно, за її бажанням — із простими квітами та обмеженим списком гостей. Серед присутніх були рідні, друзі, працівники її фонду, син Ніколя-Жак Шар’є та міністерка з питань гендерної рівності Аврора Берже, яка представляла уряд.На церемонії також з’явилася Марін Ле Пен, з якою родину Бардо пов’язували давні контакти. Президент Макрон не був присутній — акторка критикувала його за політику щодо тварин.Бардо поховали на морському кладовищі Сен-Тропе, неподалік її дому Ла-Мадраг. Чоловік Бернар д’Ормаль повідомив, що вона померла від раку, на світанку, поруч із ним та улюбленими тваринами.