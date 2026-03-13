ГлавнаяНовости
13 марта 2026, 9:45

Україна та Румунія побудують дві нові електролінії

Україна та Румунія офіційно стали стратегічними партнерами, домовившись про будівництво нових ліній електропередач. Також є домовленість про спільне виробництво дронів.


Оцените новость:
  • 0 оценок