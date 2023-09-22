Польща та Україна домовилися про вирішення питання з експортом зерна

22 сентября 2023, 11:45

Міністри аграрної політики та продовольства України та Польщі домовилися про подальші переговори щодо експорту українського зерна.

У телефонній розмові Микола Сольський та Роберт Телус обговорили питання продовження польського ембарго на українську сільськогосподарську продукцію. Обидві сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини та домовилися про подальші можливості для експортного співробітництва.Очікується, що подальші переговори відбудуться вже найближчими днями.Наразі Президенти Польщі, України та Литви зустрілися у Нью-Йорку, де також обговорили питання експорту українського зерна.