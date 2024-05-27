27 мая 2024, 9:15

Росія розірвала угоду з Японією про співробітництво у ліквідації ядерної зброї

У рамках цього документа Москва та Токіо домовилися послідовно скорочувати ядерний потенціал обох країн та працювати над вирішенням екологічних проблем.


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