14 ноября 2023, 14:15

Шольц погодився подвоїти військову допомогу для України у 2024 році — Reuters

Депутати від СДПН, "Вільних демократів" і "Партії зелених" домовилися про збільшення відповідних видатків в федеральному бюджеті на 2024 до 8 млрд євро.


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