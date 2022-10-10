У Києві можуть з’явитися бомбосховища на зупинках

10 октября 2022, 10:45

Ініціатори цього проєкту рішення депутати Київради Ганна Свириденко, Ігор Галайчук та Олексій Окопний пропонують облаштувати у столиці так звані безпечні зупинки громадського транспорту.

Тобто, поряд із зупинками встановити бетонні укриття.Такі бомбосховища будуть розраховані приблизно на 50 осіб, там облаштують місця для сидіння і навіть підведуть інтернет.Звісно на всіх зупинках бетонні укриття встановити неможливо. Цього не витримає бюджет та на це потрібно забагато часу. Адже у місті є такі зупинки, де, навіть у годину пік, рідко буває більше одного пасажира.Тому автори проєкта для початку пропонують розробити перелік місць з найбільшим скупченням пасажиропотоку.