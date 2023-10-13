Lenovo долучилась до благодійної ініціативи фонду savED

13 октября 2023, 14:15

Компанія Lenovo долучилась до ініціативи благодійного фонду SavED, щоб спільними зусиллями відновлювати доступ дітей до освіти.

Для цього запустили акцію "Класна робота!", в рамках якої з кожного проданого ноутбука Lenovo ThinkBook технологічна компанія перераховує 1 000 гривень у фонд savED для відновлення повноцінної роботи закладів освіти.



У період з 09.10.2022 по 09.11.2023 компанія Lenovo перераховує частину коштів з кожної покупки ноутбуків Lenovo ThinkBook до благодійного фонду savED. У рамках спільної ініціативи планують зібрати близько двох мільйонів гривень на відновлення пошкоджених навчальних закладів. Це допоможе відновити доступ дітей до освіти, як от відновити навчальне приміщення, облаштувати їх необхідними меблями, технікою, дидактикою, навчальними матеріалами та літературою.

Що робити, аби взяти участь у благодійній активності

Придбати ноутбук Lenovo ThinkBook можна в магазинах:

● shop.lenovo.ua;

● Comfy,

● Foxtrot,

● ITbox,

● MOYO,

● АЛЛО.

“Безперечно, основою стійкого майбутнього є освіта. Тому компанія Lenovo системно співпрацює з освітніми ініціативами в Україні та світі, зокрема з міжнародним благодійним фондом savED, зусилля якого спрямовані на підтримку освіти, — зазначає Микола Антонюк, керівник напрямку комерційних пристроїв Lenovo в Україні. — Ми розділяємо головну цінність фонду про те, що освіта — фундаментальне право, яке не має порушуватись за жодних обставин. Тож завдяки нашій спільній ініціативі покупці зможуть придбати надійні ноутбуки ThinkBook для роботи й навчання, а українські учні — продовжать здобувати знання у комфортних умовах, маючи для цього все необхідне”.

Міжнародний благодійний фонд savED відновлює доступ до освіти в українських громадах з 2022 року. Організація відновлює ушкоджені приміщення шкіл, облаштовує укриття та цифрові освітні простори, проводить дослідження та запустила флагманську освітню програму для старшокласників UActive. Завдяки творчому підходу фонд закриває великі збори коштів — одним з останніх став збір на укриття в Снігурівці разом з лідером думок Женею Яновичем, який присвятив цьому окремий випуск YouTube-програми “20:23”.

“Цінно, коли бізнес співпрацює із громадським сектором, а надто зараз. Колаборація із Lenovo — наш спосіб підтримати українську освіту і водночас культуру благодійності в Україні, — розповідає Олена Северенчук, директорка фонду savED. — Важливо не втомлюватися нагадувати про необхідність донатування та відбудову тилу. Благодійні проєкти великих компаній — помічний у цьому інструмент”.

Ноутбуки ThinkBook беруть участь в акції як преміальні пристрої для вирішення робочих та бізнес-завдань. Лінійка пристроїв ThinkBook компанії Lenovo — це надійні девайси з високою продуктивністю в міцному корпусі та посиленим захистом даних.