В Україні зачиняють школи, де навчається менше 45 дітей

11 марта 2024, 13:45

З вересня 2025 з держбюджету не будуть фінансувати школи, де навчається менше 45 дітей.

Відповідні зміни до Порядку та умов надання освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам і формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами затверджено Кабінетом Міністрів.Для стимулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти заплановано не дозволяти фінансувати коштом освітньої субвенції заклади освіти з кількістю учнів менш як 45 осіб (з 1 вересня 2025 року) та менш як 60 осіб (з 1 вересня 2026 року).