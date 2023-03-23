Binance оголошує про запуск першої власної Крипто Школи в Україні

23 марта 2023, 15:15

Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури, оголошує про запуск першої власної Крипто Школи в Україні.

Навчальні матеріали для навчальної платформи будуть надані Binance Academy. У рамках ініціативи мільйони українців зможуть отримати базові знання про блокчейн та криптовалюту абсолютно безкоштовно.Крипто Школа - це унікальна онлайн-платформа, яка складається із шести спеціалізованих відеокурсів, розроблених Binance Academy. Серед них:Блокчейн-технологія. Курс простими словами дає розуміння про те, що таке блокчейн, яка його історія, та сфери його застосування;Криптооснови. Цей курс розкриє особливості різних криптовалют, а також криптобірж та криптогаманців;Децентралізація. Курс допоможе розібратися з поняттями DeFI, смарт-контракт, DAO;WEB 3.0, Метавсесвіт. Курс розкриває їх ключові концепції та технології;Основи трейдингу. Цей курс надасть необхідну базову інформацію про трейдинг та ризики;Трейдингові стратегії та інвестування. Курс спрямований на те, щоб надати необхідну інформацію для початку роботи з криптовалютою.По завершенню курсу кожен випускник зможе отримати NFT-сертифікат, що засвідчить успішне проходження комплексного базового курсу з основ блокчейну, криптовалют та цифрових активів.Щоб розпочати навчання, необхідно зареєструватися за промокодом STUDENTUA. Всі користувачі, що виконали завдання, які приходитимуть до Центру Завдань, матимуть змогу отримати фінансову винагороду у USDT.