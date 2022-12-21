Binance приєднується до Палати цифрової торгівлі

21 декабря 2022, 8:54

Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури, сьогодні оголосила про приєднання до Сhamber of Digital Commerce (Палати цифрової торгівлі), провідної асоціації блокчейну і торгівлі криптовалютою. Binance приєднується до Виконавчого комітету Палати цифрової торгівлі разом з іншими гравцями галузі, щоб рухати вперед блокчейн-індустрію.

«Як організація, що знаходиться в центрі стрімкого зростання галузі та складного нормативно-правового середовища, робота рука об руку з законодавчими, регуляторними органами та галузевими групами, такими як Палата цифрової торгівлі, є обов'язковою для нашої спільної місії сприяння сталому розвитку нормативної бази для криптовалют та блокчейну, що забезпечує захист користувачів», — сказала віце-президент Binance зі зв'язків із громадськістю Джоан Кубба.«Технологія блокчейн — це майбутнє фінансів», — сказав Блейн Ретмаєр, віце-президент із зв'язків із громадськістю Палати цифрової торгівлі. «Наші члени представляють провідні організації, які прагнуть побудувати необхідну інфраструктуру для забезпечення більш надійної та інклюзивної фінансової системи. Binance зарекомендувала себе як лідер у цій новій екосистемі, і ми раді вітати їх та їхній внесок у наш Виконавчий комітет».«Палата цифрової торгівлі зарекомендувала себе як лідер у формуванні політики використання технології блокчейну. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Палатою та спільний пошук рішень у довгостроковій перспективі, оскільки ми відкриваємо еру Web3 і нову еру глобальної економіки», – сказала Кубба.Binance тісно співпрацюватиме з Палатою цифрової торгівлі, її командою та членами, щоб навчати, популяризувати та пропонувати рішення для деяких із найактуальніших проблем, що впливають на галузь. Binance братиме участь у дослідженнях, круглих столах, робочих групах і дискусіях з політиками та регуляторами, щоб допомогти запровадити норми та правила, які принесуть користь суспільству та користувачам.Виконавчий комітет Палати визначає пріоритети та стратегію організації. Як перша і найбільша торгова асоціація в світі, що представляє індустрію блокчейнів, її місія полягає в сприянні прийняттю та використанню цифрових активів і блокчейн-технологій. Завдяки освіті, підтримці та тісній співпраці з законодавчими, регуляторними органами та представниками індустрії, Палата працює над створенням сприятливого для зростання правового та регуляторного середовища, яке сприяє інноваціям, створенню робочих місць та інвестиціям.