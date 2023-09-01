Binance оголошує про наступну ініціативу в рамках партнерства із Run Ukraine

1 сентября 2023, 10:25

Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури, продовжує плідну співпрацю із Run Ukraine, організатором наймасштабніших бігових заходів України.



Третього вересня Binance стане партнером дистанції 21 км 7-го Львівського півмарафону незламності, який відбудеться у центрі Львова. В рамках партнерства передбачено низку активностей.



Усі учасники Львівського марафону отримають NFT POAP (Proof Of Attendance) від Binance, що засвідчить участь у історичній спортивній події, першому півмарафоні під час війни. Зареєструвавшись за промокодом, учасники отримають NFT та матимуть можливість виконувати завдання та отримувати винагороди. А ті учасники, які успішно виконають завдання, матимуть можливість взяти участь у розіграші ексклюзивних винагород, зокрема головного призу – годинника Garmin.

Вперше в Україні оплатити участь у Львівському півмарафоні Незламності стане можливо криптовалютою за допомогою Binance Pay.Також за Binance буде закріплено окрема зона бренду, де учасники зможуть взяти участь в різноманітних активностях, та отримати фірмовий мерч від Binance."Пам'ятати про своє здоров'я потрібно завжди, а особливо важливо приділяти йому увагу у воєнний час. Для нас дуже символічно, що найбільша криптобіржа у світі є партнером одного з найбільших та найуспішніших спортивних заходів в Україні. Насправді, між спортом та криптоіндустрією багато спільного – прагнення до постійного руху, розвитку, природне бажання не зупинятись на досягнутому. Це ще один наш крок в рамках нашого партнерства з Run Ukraine та ще один крок на меті до демократизації криптоплатежів та підтримки економіки України”, - сказав генеральний менеджер Binance в Україні, Кирило Хом'яков."Ми вдячні Binance за співпрацю та підтримку бігового руху в Україні. Можливість оплачувати участь у спортивних заходах криптовалютою – робить бігові події ще доступнішими, особливо для іноземних учасників, які доєднуються до українських благодійних забігів з різних куточків Світу. Інтеграція блокчейн – елементів розширює світ спортивних подій допомагає заохотити займатися спортом ще більше людей", - коментує Вікторія Веремієнко, маркетинг директорка Run Ukraine.Цього року 7-й Львівський півмарафон незламності 2023 також матиме важливу благодійну складову: 50% від суми стартових внесків реєстрацій на онлайн-дистанції з залізною медаллю, а також 100% від суми внесків реєстрацій на онлайн-дистанції з електронною медаллю буде передано на обладнання для дитячої реанімації Національного реабілітаційного центру “Незламні”, що займається протезуванням, лікуванням та реабілітацією українців.Долучитись до забігу в онлайн форматі можна у будь-якому місті України чи світу.