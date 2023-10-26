Криптовалюта в Q3 2023: Аналітика від Binance Research

Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури, опублікувала щоквартальний ринковий звіт від Binance Research за Q3 2023, у якому досліджує криптовалютний ринок.
Останні три місяці стали випробуванням для криптосвіту. Капіталізація ринку криптовалют скоротилася на 8,6% в порівнянні з попереднім періодом. При цьому, інституційний інтерес до криптоактивів лише зростає.
Водночас зі зменшенням активності на основних блокчейнах, Ethereum L2 отримав свіжий поштовх завдяки запуску Base, який підсилив транзакційну діяльність.
Показник total value locked (TVL) у DeFi знизився на 13,1%, досягнувши 38,5 мільярдів доларів. Це стало результатом комбінації факторів, включаючи меншу прибутковість DeFi, нестабільне економічне середовище та коливання ціни ETH.
3 квартал став найгіршим кварталом для продажів NFT за майже три роки, обсяг продажів склав 299 мільйонів доларів США, що відображає падіння цін на багатьох платформах, а також на ETH.
Але гра продовжується: BNB Chain, Ethereum і Polygon захоплюють лідируючі позиції в ігровому секторі, контролюючи приблизно 66% ринку.
Повний звіт можна переглянути за наступним посиланням.