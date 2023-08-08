Binance Research опублікував щомісячний ринковий звіт за липень 2023

8 августа 2023, 18:08

Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури, опублікувала щомісячний ринковий звіт за серпень 2023, у якому досліджує останні події на ринку.



В щомісячному аналізі ринку Binance Research охоплює показники DeFi та NFT, Telegram-ботів, Real World Assets та інші помітні події, які відбулися в цьому просторі. Загалом звіт демонструє оптимістичний прогноз для галузі. Зовнішні чинники та постійні технологічні інновації призвели до зростання бази користувачів, знаменуючи потужний початок другої половини 2023 року.

Ключові висновки:Сприятливе рішення Ripple створило ефект хвилі у всій галузі, оскільки альткоїни різко зросли та рухалися на позитивному імпульсі. Незважаючи на те, що ціни на BTC і ETH залишаються вузькими у торговому діапазоні, ринки, здається, зосереджуються на інших монетах, щоб отримати позитивний імпульс.Telegram-боти стали важливим інструментом, модернізуючи взаємодію з користувачами у світі криптовалют. Завдяки їх зручності, залучення в криптовалютний ринок стає все доступнішим для широкої аудиторії. Експерти та прихильники цієї технології погоджуються: Telegram-боти можуть істотно підтримати нарощування бази користувачів криптовалют. Попит на токени ботів Telegram посилюється, що підтверджується ростом їх вартості. Цікаво, що 23 липня 2023 року торгові обороти цих ботів сягнули рекордних 10 мільйонів доларів СШАУ контексті підвищення відсоткових ставок дохідність казначейських облігацій посилюється, перевищуючи більшість стейблкоїнів у сфері DeFi сьогодні. Вартість ринку казначейських зобов’язань неперервно росла і наразі досягла позначки в 626 мільйонів доларів США.У липні StarkNet привернув особливу увагу, досягнувши позначки у 100 мільйонів доларів США в TVL і зафіксувавши піковий щоденний TPS на рівні 6,49. Зростання, пов'язане з ключовими розробками, включаючи розгортання Quantum Leap v0.12.0 і впровадження StarkNet Stack, допомогло зміцнити позиції StarkNet в конкурентній екосистемі L2.LayerZero привернув увагу, досягнувши понад 42,8 млн транзакцій і вперше перевищивши 50 млн міжланцюжкових повідомлень. Зі збільшенням бази користувачів і обсягу транзакцій зростання протоколу продовжує підкреслювати попит на взаємодію між мережами.