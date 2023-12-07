Аналітичний звіт Binance Research за листопад 2023

7 декабря 2023, 10:15

Binance Research аналітичний підрозділ провідної світової блокчейн-екосистеми та постачальника криптовалютної інфраструктури Binance опублікував щомісячний аналітичний звіт про ринок криптовалют за листопад 2023 року, відзначаючи динамічні зміни на ринку.Загальна ринкова капіталізація криптовалют показала зростання на 11% протягом місяця, що було спричинене активною ринковою динамікою, яка була особливо помітною у першій половині листопада, після чого ринок увійшов у період коливань.У цьому контексті, два ключові гравці - SOL і LINK - виокремились, продемонструвавши найбільші злети серед десяти провідних криптовалют. Зокрема, SOL збільшилась на 69%, в той час як LINK на 29%. Ці зростання відбилися на значному інституційному інтересі, що видно з цін на GSOL та GLINK, які досягли відповідно 800% і 200%.

Варто відзначити, що комісії за транзакції в Bitcoin перевищили аналогічні показники Ethereum, показуючи найбільшу різницю за останні два роки, що свідчить про відновлення інтересу до протоколу Ordinals і зростаючу активність на Bitcoin.Ринок Solana також продемонстрував зростання обсягів DEX на 166% між жовтнем та листопадом. Це супроводжувалось збільшенням щоденної активності та ринкової капіталізації токена SOL, а також підвищенням DeFi TVL на понад 101%.

Polygon zkEVM зробив важливий крок уперед у листопаді, збільшивши свій загальний обсяг заблокованих коштів (TVL) до 107,8 мільйонів доларів США, що становить 47,2% приріст у місячному вимірі. Цей прогрес, обумовлений ключовими розробками і фокусом Polygon на ZK-просторі, стимулює зростаючий інтерес до його екосистеми.

Незважаючи на зниження медійної активності, Telegram-боти продовжують залишатися у центрі уваги користувачів, зберігаючи стабільну активність та обсяги торгівлі.



Ці події наголошують на динамічній та еволюційній природі криптовалютного ринку, який продовжує привертати увагу інвесторів і аналітиків по всьому світу.