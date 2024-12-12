Криптовалютний ринок демонструє стрімке зростання - Binance Research

12 декабря 2024, 12:45

Binance Research, аналітичний підрозділ провідної криптовалютної біржі Binance, опублікував звіт за листопад 2024 року, в якому висвітлюються ключові події та тренди криптовалютного ринку.



Загальна ринкова капіталізація криптовалют зросла на 39.9% за місяць, досягнувши рекордного рівня $3.47 трлн — найвищого показника з листопада 2021 року. Цей ріст був зумовлений значним інституційним інтересом, включаючи рекордні притоки в спотові ETF на біткоїн, а також сприятливими макроекономічними умовами, такими як зниження облікової ставки Федеральною резервною системою США.

Індекс Altcoin Season від CoinMarketCap піднявся з 27 до 70, що свідчить про відновлення інтересу до альткоїнів. Загальна капіталізація альткоїнів зросла з $1 трлн до $1.47 трлн, хоча офіційна "альтсезонна" позначка ще не досягнута.А Ethereum вперше з червня 2022 року обігнав Tron за обсягом USDT у мережі, збільшивши свій обсяг на 31.4% до $61.8 млрд. Це підкріплено зростанням популярності рішень Layer 2 та збільшенням ончейн-активності у сприятливих ринкових умовах.Топ-10 криптовалют за зростанням у листопаді 2024 рокуXRP (+362.3%): XRP став безперечним лідером місяця завдяки відставці голови SEC Гері Генслера, що створило позитивні очікування регуляторних змін. Окрім того, WisdomTree анонсувала запуск ETP на основі XRP, що ще більше посилило довіру інвесторів.ADA (+216.0%): ADA досягла значного зростання завдяки Glacier Airdrop та партнерству з BitcoinOS, а також проєкту Midnight, який використовує технологію zero-knowledge proofs.DOGE (+160.4%): DOGE зріс на хвилі новин про ініціативу "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E) Ілона Маска, яка викликала масовий інтерес до токена.SHIB (+70.7%): SHIB здобув популярність завдяки оптимізму навколо регуляторних змін і зростанню популярності мемкоїнів.ETH (+45.1%): Зростання притоків у Layer 2 рішення та використання Ethereum у DeFi підвищили довіру до етеру.BTC (+36.9%): Біткоїн досяг нового історичного максимуму в $99 тис., залучивши понад $6.5 млрд інституційних інвестицій за місяць.TON (+33.3%): Зростання оптимізму щодо регуляторних змін підтримало токен TON.TRX (+24.7%): TRX отримав підтримку завдяки зростанню DeFi-активності.BNB (+10.8%): Успіх BNB Greenfield, а також партнерство з Limewire посилили довіру до токена.Тренди та висновки листопадаSolana випередила Ethereum за щоденними комісіями, досягнувши піку у $14 млн 21 листопада. Значна частина цього зростання пов’язана з активністю на децентралізованих біржах (DEX), обсяг торгів на яких перевищив $120 млрд за місяць.Відновлення домінування Ethereum над Tron демонструє зростаючу довіру до інфраструктури Ethereum серед інституційних користувачів.Мемкоїни продовжують набирати популярність, представляючи 12% ринкової капіталізації серед топ-50 альткоїнів.Листопад 2024 року став переломним моментом для криптовалютного ринку, відзначаючи відновлення інтересу серед інституційних інвесторів і значний прогрес у технологічному розвитку інфраструктури.