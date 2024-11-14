Криптовалютний ринок зберігає стійкість і демонструє зростання: Binance Research

14 ноября 2024, 12:15

Binance Research, аналітичний підрозділ провідної криптовалютної біржі Binance опублікував звіт за жовтень, в якому аналізує ключові події ринку.



Попри глобальні виклики, криптовалютний ринок продемонстрував приріст на 2.8% у загальній ринковій капіталізації, що підкреслює інтерес інвесторів навіть у складних умовах. Цьому сприяли значні інвестиції в ETF на біткоїн та позитивні дані з ринку праці США, що свідчать про стійкий попит на криптовалютні активи.



Біткоїн отримав значний приплив інвестицій у вигляді спотових ETF на суму близько 5.4 мільярда доларів США. Цей показник підтриманий високими темпами зростання робочих місць та зниженням рівня безробіття в США. Інвестори сподіваються на позитивні регуляторні зміни після президентських виборів у США, що відбулися 5 листопада, які можуть сприяти розвитку криптовалютного сектору.

Водночас ринок стикається з викликами: конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також звинувачення проти Tether у фінансуванні незаконних операцій додають елемент зовнішньої невизначеності.Незвичним явищем стало наближення кореляції біткоїна з індексом S&P 500 до історичних максимумів. Це зміщення вказує на зміну настроїв інвесторів: біткоїн одночасно сприймається як актив для хеджування ринкових ризиків та як ризикований інструмент. Як довго ця кореляція триватиме, стане зрозуміло лише з часом.Тренди місяця: DOGE лідирує, SOL зростає завдяки мемкоїнам, а XRP падає через судові справиDOGE: Лідирує зростанням на 33.1% після згадки Ілона Маска про федеральну ініціативу «Department of Government Efficiency» (D.O.G.E), що підвищило інтерес до токена.SOL: Збільшився на 9.7%, завдяки високому інтересу роздрібних інвесторів до мемкоїнів та припливу ліквідності в екосистему Solana.BTC: Піднявся на 7.4%, наблизившись до історичних максимумів, завдяки інституційному інтересу та сприятливим макроекономічним факторам.ETH: Знизився на 3.7% на фоні занепокоєнь щодо стійкості цін через зростання незалежних блокчейнів.XRP: Впав на 20.4% через триваючу судову справу з SEC, що посилило побоювання інвесторів.Прибутки від використання децентралізованих додатків продовжують зростати, що свідчить про збільшення залучення користувачів. З 15 провідних блокчейнів та додатків за доходами, 13 є додатками, що може означати новий напрямок розподілу доходів у галузі, зосереджений більше на користувацьких платформах, ніж на інфраструктурі.Solana закріпилася як провідна блокчейн-платформа для запуску нових токенів, що було зумовлено зростанням популярності мемкоїнів та легкістю їх створення на платформах типу pump.fun. У третій тиждень жовтня Solana зафіксувала рекордні 90.6% всіх нових токенів, демонструючи високу активність роздрібних інвесторів.Мемкоїни продовжували зміцнювати свої позиції, займаючи чотири з п'яти лідируючих місць за зростанням протягом жовтня. Частка мемкоїнів серед 50 найбільших альткоїнів за ринковою капіталізацією зросла з приблизно 6% на початку 2024 року до 12% у жовтні, а середньодобовий обсяг торгів досяг близько 5 мільярдів доларів з лютого.Жовтень 2024 року продемонстрував здатність криптовалютного ринку адаптуватися до різноманітних факторів впливу. Із можливими регуляторними змінами, новими трендами доходів у децентралізованих додатках та зростанням ринкових кореляцій, інвестори уважно стежать за потенційними можливостями та ризиками.