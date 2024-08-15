Криптовалютний ринок у липні: аналіз від Binance Research

15 августа 2024, 10:55

Binance Research, аналітичний підрозділ провідної світової блокчейн-екосистеми Binance, опублікував звіт за липень-серпень 2024 року, в якому висвітлено основні тенденції, що формують криптовалютний ринок.

У липні 2024 року криптовалютний ринок зріс на 6,1% у загальній ринковій капіталізації. Це зростання стало можливим після того, як Німеччина завершила продаж 50,000 BTC на централізовані біржі, що знизило побоювання інвесторів. Крім того, Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила дев'ять спотових ETF на Ethereum, які почали торгуватися 23 липня. Додатковий імпульс ринку надала заява Дональда Трампа на Bitcoin Conference 2024 про можливе створення стратегічного резерву Біткоїна у разі його обрання.



Однак на ринку залишаються певні занепокоєння, пов'язані з поверненням понад 9 мільярдів доларів США постраждалим від хакерської атаки Mt. Gox у 2014 році та переказом урядом США 29,800 BTC, що викликає побоювання щодо можливого розпродажу активів.

Нові спотові ETF на ефір протягом першого тижня торгів зазнали чистого відтоку в розмірі близько 484 мільйонів доларів США, що частково було зумовлено відтоками з Grayscale’s Ethereum Trust (ETHE) та слабкою динамікою на фондових ринках. Загальні обсяги торгів були високими, перевищивши 5,8 мільярда доларів США. Однак без урахування ETHE, інші спотові ETF на ефір отримали майже 1,5 мільярда доларів США чистих притоків.



DEX до CEX: Обсяги торгів досягли нових максимумів.Цього року співвідношення обсягів торгів DEX до CEX продовжує зростати, досягнувши у липні пікових значень у 13,9% для спотових і 5,0% для ф'ючерсних торгів. Це зростання обумовлене як зниженням обсягів на централізованих біржах, так і зростанням популярності торгівлі мемкоїнами.

Polymarket у липні досяг чергового рекорду, перевищивши 387 мільйонів доларів США обсягу торгів і залучивши понад 44,5 тисячі активних трейдерів, що було спричинено ключовими подіями цьогорічного виборчого циклу в США.

Загальна пропозиція стейблкоїнів продовжує зростати та наближається до рекордного рівня 2022 року у 165 мільярдів доларів США, наразі становлячи 155 мільярдів доларів США. Ethereum і Tron контролюють 47,9% та 37,8% ринку відповідно, тоді як екосистема стейблкоїнів Solana привертає все більше уваги завдяки стрімкому зростанню пропозиції PYUSD.