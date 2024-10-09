Криптовалютний ринок у вересні 2024: зростання капіталізації та виклики безпеки

9 октября 2024, 11:15

Binance Research, аналітичний підрозділ провідної світової блокчейн-екосистеми та постачальника криптовалютної інфраструктури Binance, представив щомісячний звіт, у якому детально описує стан криптовалютного ринку.



У вересні 2024 року загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 8.0%, що було обумовлено сприятливими глобальними економічними подіями. Зокрема, рішення Федеральної резервної системи США знизити ставку федеральних фондів і позитивні показники ринку праці сприяли оптимістичним настроям. Одночасно Народний банк Китаю зменшив процентні ставки та ввів 1 трильйон юанів у банківську систему, щоб пом’якшити дефляційні ризики.

Ці макроекономічні фактори призвели до зростання як фондових ринків, так і ринку криптовалют. Однак, розвиток ринку в найближчій перспективі залишається залежним від економічних звітів та політики центральних банків.Це відбувається на тлі суперечок щодо нової моделі зберігання активів wBTC, яка передбачає охоплення кількох юрисдикцій та багатосторонній підхід, а також зростаючої конкуренції на ринку, де тепер працює понад 20 гравців.Емісія ETH у вересні сягнула 0,74% на рік — це найвищий показник за останні два роки, що віддаляє Ethereum від статусу «Ultrasound Money». Це зростання емісії було спричинене зменшенням активності мережі через ринкові умови та посилення конкуренції з боку рішень другого рівня (Layer 2).Нижчі комісії за транзакції та скорочення кількості спалених токенів не дозволили ETH залишатися дефляційним активом, що призвело до позитивних змін у щоденній пропозиції токенів.Загальна вартість реальних активів (RWAs) на блокчейні сягнула рекордного рівня — понад 12 мільярдів доларів США, з яких 9,1 мільярда доларів припадає на приватний кредит. Це зростання головним чином пов’язане з діяльністю фінтех-компанії «Figure».Токенізовані казначейські облігації також зазнали стрімкого зростання у 2024 році, збільшившись з 769 мільйонів доларів на початку року до понад 2.2 мільярда доларів у вересні. Це зростання, ймовірно, було викликане тим, що процентні ставки в США були на найвищому рівні за останні 23 роки (до недавнього зниження).Однією з головних проблем, з якою стикається криптовалютний ринок, залишається безпека. Загальні втрати від хакерських атак на криптовалюти за цей рік становлять 1.3 мільярда доларів США, що відображає подальше зниження з 2021 року, оскільки галузь впроваджує сильніші протоколи безпеки. Хоча найбільші атаки цього року були спрямовані на централізовані біржі, такі як DMM Bitcoin та WazirX, які втратили 305 мільйонів і 235 мільйонів доларів відповідно, індустрія активно працює над покращенням заходів безпеки для захисту активів користувачів.Інвесторам рекомендується уважно стежити за безпекою своїх активів і впроваджувати передові практики зберігання, особливо під час зростання активності на ринку.Криптовалютний ринок продовжує відображати глобальні макроекономічні тенденції, зокрема зниження ставок центральними банками, що позитивно впливає на зростання капіталізації ринку. Однак, незважаючи на це зростання, інвестори повинні бути обізнані про ризики, зокрема виклики, пов'язані з безпекою та зміною емісії Ethereum. Подальший розвиток ринку значною мірою залежатиме від майбутніх економічних рішень та зусиль галузі щодо підвищення безпеки.