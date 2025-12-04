Вашингтон закроет некоторые зарубежные офисы и радиостанции "Голоса Америки"

4 декабря 2025, 14:15

Администрация Трампа на прошлой неделе уведомила законодателей о планах сократить возможности вещания «Голоса Америки», несмотря на судебное предписание поддерживать полноценную работу новостной организации с федеральным финансированием, обеспечивающей независимые репортажи для стран с «ограниченной свободой прессы».

Об этом пишет The New York Times.Глава материнского агентства Лейк, в уведомлении Конгресса от 25 ноября указала, что будут закрыты 6 зарубежных бюро и 4 маркетинговых офиса, включая Индонезию, Пакистан, Кению и Чехию.Планы являются частью более широкой многомесячной кампании администрации по сокращению зарубежных новостных организаций с федеральным финансированием. Президент Трамп впервые предпринял шаги по закрытию «Голоса Америки» в марте и также нацелился на Radio Free Asia.