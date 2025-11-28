Трамп: администрация США заказала новые стратегические бомбардировщики B-2

28 ноября 2025, 10:15

Президент США Трамп заявил, что его администрация заказала новые малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

Во время общения с военнослужащими в режиме видеоконференции он заявил, что операция против Ирана летом была успешной из-за стелс-технологий, которые использовались при конструировании B-2. «И я хочу поблагодарить этих пилотов, механиков и всех людей, которые обслуживали бомбардировщики B-2 и работали на них. Мы только что заказали намного больше таких…Им (иранцам) было известно, что они летят, но никто не мог их увидеть», - заявил он.