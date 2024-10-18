Бомбардировщики B-2 впервые приняли участие в бою

18 октября 2024, 10:15

ВВС США впервые использовали малозаметные бомбардировщики B-2 для нанесения высокоточных ударов по пяти укрепленным подземным складам вооружений хуситов в Йемене.

B-2 Spirit - американский малозаметный стратегический бомбардировщик, предназначенный для прорыва плотной системы ПВО и доставки обычного или ядерного оружия. Только B-2 Spirit способен нести бомбу, которая способна уничтожить сильно защищенные ядерные объекты Ирана. Этот бомбардировщик является самым дорогим самолётом в мире и вероятно в истории авиации. Вышеупомянутая операция с использованием B-2 стала первой с января 2017 г., когда бомбардировщики ударили по тренировочному лагерю ИГИЛ в Ливии.