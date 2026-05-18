18 мая 2026, 18:15

Хуситы вооружают восточноафриканских боевиков технологиями GPS

Хуситы начали снабжать современными навигационными системами криминальные группировки, действующие в районе Африканского рога.



Отмечается, что передача устройств GPS позволяет восточноафриканским боевикам с высокой точностью отслеживать торговые суда на дальних дистанциях от побережья. Замглавы разведки полиции сомалийского региона Пунтленд Абулэ заявил, что спецслужбы фиксируют качественное изменение угрозы на востоке Африки.



Помимо этого отмечается, что ряд участников вооруженных формирований уже прошли тактическую подготовку в тренировочных лагерях на территории Йемена.

