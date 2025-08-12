Хуситы объявили об изъятии и конфискации устройств Starlink

12 августа 2025, 14:15

Хуситы объявили об изъятии и конфискации ряда спутниковых интернет-устройств Starlink, обвинив их пользователей в «шпионаже».

Об этом сообщает йеменское информагентство Saba, со ссылкой на источник в силах безопасности. Согласно источнику, враждебное хуситам «второе» правительство со столицей в Адене, стремилось контрабандой переправить устройства Starlink в свободные провинции «для обслуживания американской и израильской разведки и их враждебной деятельности».Хуситы заявили, что владение устройствами Starlink является «преступлением караемым законом» и призвали граждан сообщать любую информацию, связанную с ними.Йемен стал первой страной на Ближнем Востоке, где официально предоставляются услуги спутниковой связи. 18 сентября основатель компании SpaceX, которой принадлежит Starlink, Илон Маск сообщил, что сервис заработал в Йемене. 18 апреля министерство обратилось к гражданам страны с предостережением от сотрудничества с сервисом Starlink, указав, что предоставление его услуг в Йемене является незаконным. В заявлении подчеркивалось, что использование сети Starlink в любом регионе республики «представляет прямую угрозу нацбезопасности Йемена».