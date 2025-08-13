Starlink начала работу в Казахстане

13 августа 2025, 12:45

С 13 августа Starlink официально запустила услуги спутникового интернета в Казахстане, сообщает правительство страны.

Благодаря технологии низкоорбитальных спутников SpaceX жители Казахстана получат доступ к высокоскоростному и стабильному интернету, включая отдалённые регионы.12 июня министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Starlink подписали соглашение о соблюдении казахстанского законодательства. Это позволит расширить доступ к цифровым сервисам по всей стране.