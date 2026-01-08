Сніг паралізував Європу — Парижани "стають на лижі" у заторах

Сильний сніг та ожеледиця, що накрили північно-західну Європу цієї середи, серйозно ускладнили транспорт: автобуси у Парижі зупинилися, затори вимірюються сотнями кілометрів, а рейси в аеропортах відміняють десятками та сотнями.
Що відбувається:
Париж перетворився на рідкісну зимову декорацію — мешканці і туристи катаються на лижах і санчатах по Монмартру і Марсовому полю.
Французька авіація скоротила до 40% рейсів у "Шарль-де-Голль" і до 25% в Орлі.
Рух вантажівок і шкільних автобусів заборонено у багатьох департаментах.
Нідерланди скасували сотні рейсів у Амстердамі, а Eurostar зазнає затримок через сніг на рейках.
Погода досі неспокійна — снігопади й ожеледиця продовжать випробовувати транспортні системи Європи у найближчі дні.