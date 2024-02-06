Європа не залишить Україну — прем’єр-міністр Франції Атталь

6 февраля 2024, 11:15

Вже 2 роки Україна чинить опір і бореться з силою і рішучістю, які викликають глибоку повагу. Європа не залишить Україну та допоможе Києву вистояти і перемогти.

Утім ця війна є також чітким нагадуванням про необхідність прискорення побудови європейського стратегічного суверенітету, консолідації спільної європейської оборони.Атталь вказав, що Франція готова постачати в Україну найновіше покоління озброєнь, таке як ракети SCALP та бомби нового покоління, і «це зобов'язання, очевидно, буде збільшуватися, але не лише з точки зору виділених фінансів, а й з точки зору характеру озброєння, яке, очевидно, має бути найвищого стандарту, необхідного для того, щоб українці могли себе захистити».