Як переказати гроші з України в Європу

2 января 2025, 12:45

Для переказу коштів із України в Європу можна скористатися двома способами: Р2Р-переказом з картки на картку, або системою SWIFT.

Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток можна здійснювати лише на валютні картки іноземних банків. Тобто необхідно відкрити валютну карту в українському банку, але це не становить проблеми.

SWIFT-переказ можна зробити лише в межах своїх рахунків або на рахунки виключно батьків, чоловіка чи дружини або дітей. Разом з цим банк вимагатиме документи, що підтверджують факт спорідненості.