ВСУ захопили "Торнадо-У"

28 марта 2022, 10:15

Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими «Уралами» моделі «Торнадо-У». Ці дві вантажівки влетіли в копієчку моу рф, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України.

Окрім отримання трофейних «Торнадо» сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони орків. Два «Тигри», танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів.