Німецька Rheinmetall поставить Україні більше 30 броньованих машин у 2024 році

16 ноября 2023, 11:15

Про це було повідомлено на сайті компанії. Конкретно мова йде про 25 танків Leopard 1A5, пʼять броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 та два навчальні танки.

Всі вони є машинами на базі системи Leopard 1. Фінансування програми відбувається за рахунок Німеччини.Rheinmetall також заявляє, що готовий й далі підтримувати Україну технікою та боєприпасами. Наступного року очікується поставка пʼяти десантно-штурмованих машин Caracal, та 14 танків Leopard 2A4. На додачу, компанія забезпечує ЗСУ амуніцією, дронами, медичним обладнанням тощо.