15 февраля 2023, 9:45

Норвегія передасть Україні 8 танків Leopard 2

Норвегія передасть Україні 8 танків Leopard 2 і до 4 танків спеціального призначення. Також виділить кошти на боєприпаси та запчастини, - міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.


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