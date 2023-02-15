Норвегія передасть Україні 8 танків Leopard 2 і до 4 танків спеціального призначення. Також виділить кошти на боєприпаси та запчастини, - міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.
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