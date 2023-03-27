27 марта 2023, 15:15

Німеччина передала новий пакет військової допомоги для України

інженерні танки Dachs;
кулемети MG3 для танків Leopard 2, БМП Marder та Dachs;
запчастини для Leopard 2 та Marder;
системи для виявлення дронів.


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