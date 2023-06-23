23 июня 2023, 15:15

Rheinmetall поставить ЗСУ додаткові 20 БМП Marder

Німецький оборонний концерн Rheinmetall цього літа поставить Україні ще 20 БМП Marder.

Відповідне рішення компанія ухвалила днями у Дюссельдорфі.


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