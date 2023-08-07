Германия тормозит поставки обещанного Украине оружия, — Welt

По данным издания, после майского визита Зеленского в Берлин из 110 обещанных танков Leopard были поставлены только 10. А два десятка БМП Marder и системы ПРО Iris-T не отправлены вовсе.
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