7 августа 2023, 10:45

Германия тормозит поставки обещанного Украине оружия, — Welt

По данным издания, после майского визита Зеленского в Берлин из 110 обещанных танков Leopard были поставлены только 10. А два десятка БМП Marder и системы ПРО Iris-T не отправлены вовсе.


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