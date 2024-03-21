21 марта 2024, 8:45

Испания готовит новую партию танков Leopard для Украины — СМИ

Как пишет La Vanguardia, речь идет о 19 танках Leopard 2A4. Поставка будет осуществлена   двумя партиями: 10 танков до конца июня и еще девять — в сентябре.


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