Військовослужбовці ЗСУ почали освоювати БМП Marder

До Німеччини прибули перші військовослужбовці ЗСУ для навчання роботі з БМП Marder.
Їхня підготовка має розпочатися найближчим часом, - повідомляє агентство dpa.
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