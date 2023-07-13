Військова допомога Україні під час саміту НАТО у Вільнюсі

13 июля 2023, 14:45

🇩🇪 Новий пакет допомоги Україні на суму € 700 мільйонів, який включатиме 2 пускові установки Patriot, 40 БМП Marder, 25 танків Leopard 1A5.



🇬🇧 Боєприпаси для Challenger 2 і понад 70 різних BBM, а також 65 мільйонів доларів на ремонт обладнання.



🇳🇴 Два центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини для системи ППО NASAMS і 1000 міні-дронів Black Hornet.



🇫🇷 Ракети великої дальності SCALP, частина з яких вже в Україні.



🇦🇺 30 броньованих машин Bushmaster.



🇯🇵 Системи виявлення дронів.



🇳🇱 Початок навчальної місії для українських пілотів на літаках F-16 у серпні цього року.



🇸🇪 Документ, що підтверджує співпрацю країн у сфері оборонних закупівель.