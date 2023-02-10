Rheinmetall может построить завод по производству танков в Украине

10 февраля 2023, 9:15

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов построить в Украине завод и ведет переговоры о поставках самых современных немецких танков Panther Украине, — Handelsblatt.

"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", - сказал генеральный директор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер. Также он заявил, что Украина заинтересовалась и БМП Lynx.Ещё глава компании сообщил, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов построить в Украине завод по производству новейших танков.Добавим, что Panther является самым современным и самым мощным немецким танком. Однако для экспорта этой техники Украине также необходимо получить одобрение Германии, как это было с Leopard.