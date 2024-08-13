Германия поставит новые танки Чехии, чтобы та передала свои Украине

13 августа 2024, 13:15

Немецкий оборонный концерн Rheinmetal сообщил, что получил заказ на поставку основных боевых танков и бронированной ремонтно-эвакуационной машины для Чехии в рамках кругового обмена, организованного правительством Германии для поддержки Украины.

Чехия получит от Rheinmetall 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo. В свою очередь, чешские военные передадут свою военную технику Украине. Первая машина должна быть отправлена в Чехию в конце 2024 года, остальные танки будут поставлены до конца апреля 2025 года, а поставка ARV 3 Buffalo завершится к началу 2026 года.Как отметила "Немецкая волна", в рамках обмена Чехия передает Украине советские танки Т-72.