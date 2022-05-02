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2 мая 2022, 9:45
В Украину едет 200 танков из Польши
Польша передала Украине 200 танков T-72, что позволит оснастить две танковые бригады.
Кроме танков Украина получила несколько десятков боевых машин пехоты, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и РСЗО "Град".
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