В Украину едет 200 танков из Польши

2 мая 2022, 9:45

Польша передала Украине 200 танков T-72, что позволит оснастить две танковые бригады.

Кроме танков Украина получила несколько десятков боевых машин пехоты, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и РСЗО "Град".