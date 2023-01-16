Как западные танки повлияют на ход войны

16 января 2023, 9:45

Польша, Великобритания и Чехия подтвердили передачу Украине своих танков. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что это даст нашей стране:

- танки — наступательная техника, а значит она усилит дальнейшие операции ВСУ;

- передача танков — новая ступень сотрудничества Киева с международными партнерами;

- эти танки более современные, чем продукция постсоветского российского военпрома, а значит Украина получит преимущество;

- санкции остановили развитие российского ВПК, а арсеналы техники постсоветского происхождения утилизируются на поле боя;

- Украина с этой войны выйдет полностью вооруженной и оснащенной западным военпромом, а рф — технологически откатится к 1960-м годам.