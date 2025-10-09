Чехия может передать Украине модернизированные танки T-72M4 CZ

9 октября 2025, 12:45

По завершении модернизации Чехия может передать Украине около 30 танков T-72M4 CZ, сообщили в министерстве обороны страны.

Начальник Генштаба Карел Ржек отметил, что решение об обновлении этих машин было принято еще до начала войны в Украине. По его словам, модернизационный проект скорректирован до минимума, чтобы технику можно было привести в рабочее состояние и использовать в базовых боевых функциях. "По завершении работ я намерен рекомендовать правительству передать эти танки Украине — в соответствии с интересами безопасности нашей страны", — заявил Ржек.Модель T-72M4 CZ — это чешская модернизированная версия советского танка T-72, адаптированная к стандартам НАТО.Вместо этих танков Чехия получает Leopard 2A4 от Германии.