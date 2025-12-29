29 декабря 2025, 15:45

Правительство разрешило продавать безрецептурные лекарства на АЗС

Как объяснили в Минздраве, для этого АЗС должны будут получить специальную лицензию.



При этом у АЗС должны быть условия хранения лекарственных средств и обустроена специальная зона для них. Продавать лекарства будут работники АЗС.



В Минздраве считают, что это решение поможет сделать более доступными базовые лекарства, особенно в отдаленных общинах, где в условиях отключений электроэнергии аптеки не работают.

